ВЦИОМ: 30% россиян выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса

В российском обществе нет единства по вопросу происхождения человека, выяснил ВЦИОМ в ходе опроса 1600 совершеннолетних россиян. Исследование проводилось к 215-летию со дня рождения Чарльза Дарвина.
39% опрошенных считают, что наука пока не в состоянии объяснить, как на планете появились люди. 28% полагают, что человек появился благодаря мутациям, естественному отбору и адаптации. Остальные 23% придерживаются мнения, что человека и все живое на земле создал Бог. Есть еще 3%, которые верят в происхождение от космических пришельцев.
Как отмечают исследователи, число сторонников дарвинизма с 2006 года стало больше на 4 процентных пункта, а сторонников креационизма — меньше на 1. Количество тех, кто не уверен в науке, стало больше, но ненамного.
ВЦИОМ отметил, что среди дарвинистов преобладают люди от 18 до 34 лет, атеисты и пользователи интернета. Среди сторонников божественного происхождения больше женщин и россиян старше 60 лет, со средним образованием, исповедующих ислам и жителей Северо-Кавказского федерального округа. Сомневаются в науке граждане старше 45 лет, а также жители Северо-Западного и Сибирского федеральных округов.
30% опрошенных (максимум за всю историю наблюдений) выступили за исключение теории Дарвина из школьного курса, а против этого — 60%. 62% россиян выбрали вариант «преподавать оба взгляда на происхождение человека».