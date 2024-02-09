ВЦИОМ: 30% россиян выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса

39% опрошенных считают, что наука пока не в состоянии объяснить, как на планете появились люди. 28% полагают, что человек появился благодаря мутациям, естественному отбору и адаптации. Остальные 23% придерживаются мнения, что человека и все живое на земле создал Бог. Есть еще 3%, которые верят в происхождение от космических пришельцев.