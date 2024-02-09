«Мы будем драться»: посмотрите тизер мультсериала о Черепашках-ниндзя

По задумке авторов, сериал должен стать неким мостиком между мультфильмом «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» и его будущем сиквелом. В нем Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль узнают, кем они являются на самом деле, когда рядом нет братьев.