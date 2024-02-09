«Мы будем драться»: посмотрите тизер мультсериала о Черепашках-ниндзя

Paramount Pictures и Nickelodeon Movies выпустили тизер мультсериала «Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles». Его премьера состоится летом, точная дата не называется.
По задумке авторов, сериал должен стать неким мостиком между мультфильмом «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» и его будущем сиквелом. В нем Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль узнают, кем они являются на самом деле, когда рядом нет братьев.
«На этот раз герои, любящие пиццу, сталкиваются с новыми угрозами и объединяются со старыми союзниками, чтобы выжить в подростковой жизни и противостоять новым злодеям, скрывающимся во тьме Нью-Йорка», — гласит синопсис.
Премьера мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» состоялась 2 августа 2023 года. Сюжет рассказал совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня.
В мировом прокате лента собрала более 180 млн долларов. Критики высоко оценили работу за динамичный модернизированный сюжет и назвали «Погром мутантов» одним из лучших фильмов франшизы.