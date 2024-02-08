Посмотрите трейлер политической драмы «Режим». В главной роли Кейт Уинслет

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:56
Фото: Warner Bros. Discovery

Max выпустил трейлер политической драмы «Режим». Ее премьера состоится 3 марта.

В ролике Кейт Уинслет в роли канцлера некой европейской страны изо всех сил пытается удержать власть в своих руках. Для этого она пускает в приближенный круг никому не нужного военного.

«Любой, кто посмеет оскорбить меня или мою страну, почувствует на себе мою ярость», — говорит она в видео.

Действие проекта будет разворачиваться в течение одного года и расскажет историю падения авторитарного режима. В нем, помимо Уинслет, снялись Хью Грант («Реальная любовь»), Маттиас Cхунартс («Ржавчина и кость»), Андреа Райсборо («Ради Лесли») и Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»).

В «Режиме» будет шесть эпизодов, которые разработали Уилл Трейси и Фрэнк Рич (оба — «Наследники») вместе с режиссером Стивеном Фрирзом («Королева»).

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