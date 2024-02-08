«Перси Джексона и Олимпийцев» продлили на второй сезон

Disney+ заказал второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы», который дебютировал на стриминге 20 декабря 2023-го. Об этом сообщает The Holliywood Reporter.
В основу продолжения ляжет второй роман Рика Риордана «Перси Джексон и море чудовищ», в котором главный герой и его товарищи-полубоги отправляются в путешествие за золотым руном.
«Богатый магией, чудесами, приключениями и сердцем, „Перси Джексон и Олимпийцы“ покорил воображение зрителей всех возрастов. Не могу дождаться следующего сезона. Поднимайте якоря. Все на палубу, полубоги. Мы направляемся в море чудовищ», — сказал президент Disney Branded Television Айо Дэвис.
Недавно вышедший сериал высоко оценили критики и полюбили зрители. В первые шесть дней его посмотрели 13,3 млн зрителей, а уже через три недели эта цифра возросла до 26,2.
Сюжет «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем его мама Салли говорит ему, что является полубогом.
Она отправляет его в специальный лагерь, где он мог бы отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.
Сценарий к первым двум эпизодам написал автор фантастических романов, которые легли в основу проекта, Рик Риордан совместно с Джоном Стайнбергом. В качестве режиссера выступил Джеймс Бобин.