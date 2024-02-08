Умер сооснователь «Машины времени» Юрий Борзов

В Москве в возрасте 70 лет скончался сооснователь группы «Машина времени» Юрий Борзов. Первым об этом сообщил телеграм-канал Shot. Андрей Макаревич* подтвердил информацию о смерти РИА «Новости».
По данным Shot, тело Борзова обнаружили в его квартире без следов насильственной смерти. Предварительно, у него случился сердечный приступ.
Борзов был знаком с Андреем Макаревичем со школы. В 1969 году они вместе с Сергеем Кавагоэ основали группу Time Machines, которую со временем переименовали в «Машину времени».
Название для группы придумал Борзов. Он был барабанщиком в коллективе до 1972 года, принял участие в записи их первого альбома.
Впоследствии Борзов сделал карьеру архитектора. В 1988 году он получил премию на международном конкурсе «Образ моста будущего», проходившем в Японии. С середины 1980-х занимался поисками и перезахоронением солдат Второй мировой в поисковой группе «Братство святого Георгия».
* Андрей Макаревич внесен Минюстом в список иноагентов.