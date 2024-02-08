Главный герой сериала Наклз появился во втором фильме и выступил в качестве противника Соника. Но со временем он стал одним из его ближайших союзников и защитником могущественного Мастера Изумруда. От других героев его отличает чувство долга, которое часто заставляет его работать в одиночку.