«Я создаю воинов»: вышел трейлер мультсериала «Наклз» — спин-оффа фильмов о ежике Сонике

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:30
Фото: Paramount Plus/YouTube

Paramount Plus показал трейлер мультсериала «Наклз». Его премьера состоится 26 апреля.

Проект станет спин-оффом «Соника в кино». Он расскажет, что произойдет между «Соником-2 в кино» и грядущим «Соником-3 в кино». По сюжету Наклз становится наставником помощника шерифа Уэйда Уипла.

Главный герой сериала Наклз появился во втором фильме и выступил в качестве противника Соника. Но со временем он стал одним из его ближайших союзников и защитником могущественного Мастера Изумруда. От других героев его отличает чувство долга, которое часто заставляет его работать в одиночку.

В серии игр Sonic the Hedgehog Наклз стал одним из первых и ключевых персонажей этой игровселенной: владельцы консолей Sega Megadrive и Sega Genesis могли увидеть его в третьей игре, которая вышла в далеком 1994 году.

Ворчливую ехидну снова озвучил Идрис Эльба. В проекте также принимают участие рэпер Кид Кади, Кэри Элвес («Пила»), Стокард Ченнинг («Бриолин»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), Пол Шир («Черный понедельник») и Роб Хьюбел («Гадкий я»).

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