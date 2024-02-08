Башкирские медики предложили запретить браки между генетически несовместимыми людьми

«Мы все-таки комитет по здравоохранению, мы общаемся с генетиками, врачами, учеными. Мы говорим о повышении рождаемости. Есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей; просто я задумался, насколько это будет правильно и этично — всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать. И без этого их не расписывать», — цитирует его РБК.