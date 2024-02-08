Башкирские медики предложили запретить браки между генетически несовместимыми людьми

Группа медиков в Башкирии предложила регистрировать браки лишь у людей с генетической совместимостью. Для этого молодожены должны предоставлять в ЗАГС соответствующие справки, считают врачи. Так будет уверенность, что у пары родятся здоровые дети.
Об этой инициативе рассказал на заседании башкирского комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов.
«Мы все-таки комитет по здравоохранению, мы общаемся с генетиками, врачами, учеными. Мы говорим о повышении рождаемости. Есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей; просто я задумался, насколько это будет правильно и этично — всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать. И без этого их не расписывать», — цитирует его РБК.
Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова назвала подобную идею фашизмом. «Какой‑то фашизм вообще. Тут немножко на грани фола. Хотя я вас понимаю, мне тоже очень хочется, чтобы рождались здоровые дети. Но это прям Спарта. Но, как ни ужасно, число детей-инвалидов постоянно растет, причем в этой структуре растет доля детей с психическими, нервными расстройствами, у нас просто кошмар какой‑то, аутизм растет, все вот такого плана. Мы так понимаем, что стрессы у родителей и вот это все в итоге [сказывается] на здоровье детей», — отметила чиновница.
Кандидатка экономических наук Людмила Иванова-Швец, которая специализируется на управлении человеческими ресурсами, считает невозможным отнять у граждан на уровне субъекта право на рождение детей. Она также отметила, что рост численности детей с патологиями больше связан с экологией, образом жизни и здоровьем родителей, чем с их генетической совместимостью.