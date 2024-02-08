Сын Киллиана Мерфи снимется в фильме «Клара и Солнце» Тайки Вайтити

Сын Киллиана Мерфи, 16-летний Аран Мерфи, присоединился к актерскому составу нового фильма Тайки Вайтити «Клара и Солнце». В проекте также примет участие молодая актриса Миа Тария. Об этом сообщил Deadline.
В картине Тария исполнит роль подростка по имени Джози, чья мать (Эми Адамс) приобретает для нее искусственного друга по имени Клара (Дженна Ортега). По сюжету Клару разработали, чтобы помогать людям справляться с одиночеством. Роботу предстоит исследовать природу и силу человеческой любви и попытаться помочь Джози, страдающей от неизвестного заболевания.
Сыну исполнителя главной роли в «Оппенгеймере» предстоит сыграть в фильме Рика, друга и соседа Джози. Для Мерфи участие в экранизации романа Кадзуо Исигуро станет дебютом в большом кино. Тария же успеет выступить в главной роли в первом фильме Арианы Лабед «Сестры».
Ожидается, что съемки проекта начнутся в ближайшие недели. Среди продюсеров картины — сам Кадзуо Исигуро, а также Вайтити, Дэвид Хейман и Гарретт Бэш.
Роман «Клара и Солнце» вышел в 2021 году и вошел в список лучших книг года по версии The Washington Post и The Times, а также был включен в лонг-лист Букеровской премии.