Злого Шрэка стошнило на участников рейва: в сети вирусится видео с концерта Excision

Все дело в том, что во время отыгрыша замиксованной песни «Boom, Boom, Boom, Boom!» группы Aqua на экране появился Шрэк. Сначала он забавно и безобидно танцевал в поле, а на дропе «выпрыгнул за пределы экрана», закричал и изрыгнул содержимое желудка на зрителей. Видео завирусилось в тиктоке и набрало несколько десятков миллионов просмотров.