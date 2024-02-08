Злого Шрэка стошнило на участников рейва: в сети вирусится видео с концерта Excision

На днях в США прошел фестиваль электронной музыки Thunderdome. Но запомнился он не качественным лайнапом и известными хедлайнерами, а задникомЭкраном за диджейским пультом. на сете диджея Excision.
Все дело в том, что во время отыгрыша замиксованной песни «Boom, Boom, Boom, Boom!» группы Aqua на экране появился Шрэк. Сначала он забавно и безобидно танцевал в поле, а на дропе «выпрыгнул за пределы экрана», закричал и изрыгнул содержимое желудка на зрителей. Видео завирусилось в тиктоке и набрало несколько десятков миллионов просмотров.
Часть пользователей сети назвала такие эффекты пугающими и неуместными. «Я не понимаю, считается это крутым или нет, но я бы расплакалась от страха», — написала одна из пользовательниц.
Еще один комментатор отметил: «Я смотрю много ужасов, но это уже слишком». Некоторые выразили соболезнования людям, которые увидели «этот ужас» в реальной жизни.
Другая часть пользователей пришла в восторг от опубликованных в сети роликов и, вооружившись фантазией, начала создавать мемы: например, парень представил себя одним из зрителей фестиваля.
А девушка спародировала Шрэка.
В сети завирусился еще один ролик с концерта Excision. На нем мужчина танцует в костюме лорда Фаркуада, пока Шрэк рычит на весь зал.
До Excision визуальный эффект со Шрэком использовался с 2021 года на тематических рейвах, посвященных этому персонажу.