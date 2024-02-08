Марго Робби и Колин Фаррелл сыграют в фильме «A Big Bold Beautiful Journey» Когонады

Номинанты на «Оскар» Марго Робби и Колин Фаррелл войдут в актерский состав фильма «A Big Bold Beautiful Journey» южнокорейского режиссера Когонады, известного по фильмам «После Янга» и «Колумбус». Об этом сообщил Variety.
Съемки картины стартуют весной в Калифорнии. Подробности сюжета пока не раскрывают, однако в описании ленты ее называют «изобретательной сказкой о двух незнакомцах и невероятном путешествии, которое их объединяет».
Для Робби это будет первым большим проектом после ошеломительного успеха «Барби». Фаррелл уже работал с Когонадой над фильмом «После Янга». Продюсированием картины займется студия Imperative Entertainment, работавшая над фильмами «Убийцы цветочной луны», «Треугольник печали» и «Все деньги мира».
Предыдущей работой Когонады был сериал «Дорога в тысячу ли» — экранизация одноименного бестселлера о жизни четырех поколений корейских эмигрантов в Японии, которую он срежиссировал вместе с Джастином Чоном («Синий залив»).