Селин Сон снимет ромком «Материалисты». На главные роли претендуют Педро Паскаль и Дакота Джонсон

После своей премьере на фестивале «Санденс» в 2023 году дебютная картина Сон стала одним из самых обсуждаемых фильмов года. «Прошлый жизни» заработали 5 номинаций на «Золотой глобус», три номинации на премию BAFTA и 2 — на «Оскар».