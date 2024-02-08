Селин Сон снимет ромком «Материалисты». На главные роли претендуют Педро Паскаль и Дакота Джонсон

Александр Голиков
Сегодня в 09:41
Фото: A24

Режиссерка мелодрамы «Прошлые жизни» Селин Сон вновь объединится со студией A24 для создания своей второй картины. Об этом сообщил Variety.

Новый проект получил название «Материалисты». В актерский состав картины могут войти Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.

Как и в случае с «Прошлыми жизнями», действие фильма развернется в Нью-Йорке. В центре сюжета — профессиональная сваха, у которой начинаются отношения с богатым человеком.

После своей премьере на фестивале «Санденс» в 2023 году дебютная картина Сон стала одним из самых обсуждаемых фильмов года. «Прошлый жизни» заработали 5 номинаций на «Золотой глобус», три номинации на премию BAFTA и 2 — на «Оскар».

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