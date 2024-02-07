Источники: Apple разрабатывает складной iPhone

Складной iPhone пока не входит в ближайшие планы по выпуску и может быть отменен, если нужное качество окажется невозможным. В то же время, говорят источники, Apple с 2020 года работает над складным iPad с диагональю около восьми дюймов. Корпорация хочет избавиться от складки на экране в разложенном виде.