Источники: Apple разрабатывает складной iPhone

Apple разрабатывает минимум два прототипа iPhone, которые складываются по горизонтали. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
Мода на складные телефоны вновь возникла после выхода Galaxy Fold в 2019 году. Вслед свои складные модели выпустили Motorola, Google и ряд китайских брендов, но Apple хочет, чтобы ее смартфон при складывании был не толще, чем обычные современные модели, а значит в два раза тоньше в разложенном виде.
Именно стремления в определенной толщине создают технологические проблемы, в частности оснащение аккумулятором нужной емкости. Также корпорация думала над внешним экраном, но уровень технологий пока недостаточно развит для этого.
Складной iPhone пока не входит в ближайшие планы по выпуску и может быть отменен, если нужное качество окажется невозможным. В то же время, говорят источники, Apple с 2020 года работает над складным iPad с диагональю около восьми дюймов. Корпорация хочет избавиться от складки на экране в разложенном виде.
Недавно Apple выпустила очки смешанной реальности Vision Pro по цене 3499 долларов. Корпорация называет их самым важным своим устройством после айфона.