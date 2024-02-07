В Госдуме хотят разрешить покупателям есть продукт до оплаты на кассе

В 2019 году депутаты от «Единой России» предложили разрешить рекламу российского вина и обязать магазины ставить его на лучших местах. В начале января этого года парламентарии предложили создать в российских магазинах социальные полки, на которых будут лежать бесплатные продукты с истекающим сроком годности для пенсионеров и безработных.