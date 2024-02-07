В Госдуме хотят разрешить покупателям есть продукт до оплаты на кассе

Несколько депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект об изменениях в законе «О защите прав потребителей». Они предлагают прописать разрешение есть продукты в магазине до их оплаты на кассе.
По задумке авторов инициативы покупатель сможет производить любые действия с товаром, как только возьмет его в руки с прилавка, в том числе употребление. На данный момент в законах нет «ни прямого запрета, ни разрешения на совершение потребителем данного действия», говорится в пояснительной записке.
«Такая неоднозначность законодательных норм порождает конфликтные ситуации между потребителями и службами безопасности торговых точек, которые могут доходить до причинения вреда здоровью граждан и административной ответственности потребителей», — отметили авторы законопроекта.
В 2019 году депутаты от «Единой России» предложили разрешить рекламу российского вина и обязать магазины ставить его на лучших местах. В начале января этого года парламентарии предложили создать в российских магазинах социальные полки, на которых будут лежать бесплатные продукты с истекающим сроком годности для пенсионеров и безработных.