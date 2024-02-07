Вторжение инопланетян в трейлере фильма «Тихое место: День первый»

Paramount Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Тихое место: День первый». Его премьера состоится 28 июня.
Действие ленты развивается до события первой картины 2018 года. Сюжет расскажет о начале вторжения, в ходе которого на Землю прибывают инопланетные существа с гиперзвуковым слухом.
Оригинальный фильм и его продолжение снял Джон Красински, а приквел поставил Майкл Сарноски («Свинья»). Первые две ленты рассказывали о семье Эббот, состоящей из Красински (Ли) и его реальной супруги Эмили Блант (Эвелин).
В приквеле появятся новые персонажи, пытающиеся пережить первые дни вторжения, находясь в Нью-Йорке. Среди новичков франшизы — Лупита Нионго («Мы»), Алекс Вольфф («Мой друг Дамер»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Денис О’Хэр («Настоящая кровь»). Звезда второго «Тихого места» Джимон Хунсу («Гладиатор») вернется к своей роли.