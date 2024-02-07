Вторжение инопланетян в трейлере фильма «Тихое место: День первый»

Оригинальный фильм и его продолжение снял Джон Красински, а приквел поставил Майкл Сарноски («Свинья»). Первые две ленты рассказывали о семье Эббот, состоящей из Красински (Ли) и его реальной супруги Эмили Блант (Эвелин).