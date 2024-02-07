IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:03
Фото: Zheka Kapusta/Unsplash

IKEA, ушедшая из России, продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патентное ведомство.

Летом 2023 года компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.

Знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35).

IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне 2022-го IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик. Сейчас продукция компании представлена на «Яндекс Маркете».

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