IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года

IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне 2022-го IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик. Сейчас продукция компании представлена на «Яндекс Маркете».