Шенгенская виза может подорожать в 2024 году

Еврокомиссия предложила повысить базовый сбор за шенгенскую визу на 12%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Проект предлагает повысить базовую плату за получение визы с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей.
В документе также говорится о еще большем повышении пошлины для стран, которые не готовы сотрудничать с ЕС по вопросу возвращения своих граждан, депортируемых из стран Шенгенской зоны за незаконную миграцию и нарушение визового режима.
Если предложение поддержат, то вырастет еще и сервисный сбор с 40 до 45 евро. Таким образом, за оформление шенгенской визы россияне будут платить не 120 евро (80 евро + 40 евро), а 135.
В Еврокомиссии считают, что, даже несмотря на повышение, визовые сборы для Шенгенской зоны все еще относительно низкие. Так, виза в США стоит 185 евро или 172 евро, в Великобританию — 134 евро, в Канаду — 100 долларов плюс 85 долларов за биометрию.