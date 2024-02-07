Монтировщик погиб на съемках сериала Marvel

На съемках сериала Marvel «Чудо-человек» погиб монтажник во время подготовки сцены, узнало издание Deadline.
41-летний Хуан Карлос Осорио сорвался с декоративного подиума и упал на землю. Съемки сериала должны были начаться на площадке в феврале этого года, а ранее были сорваны из‑за забастовки Гильдии актеров.
Президент Marvel Мэттью Д.Лоб подтвердил новость и добавил: «Наши мысли и глубочайшие соболезнования — с его семьей и друзьями, и мы поддерживаем расследование обстоятельств этого несчастного случая».
«Все наши коллеги потрясены и глубоко опечалены этой трагической утратой. Мы стараемся поддержать семью нашего сотрудника, а также его товарищей и коллег», — отметил он. Представитель студии также подчеркнул, что для компании нет ничего важнее безопасности на рабочей площадке и она будет помогать калифорнийским властям в расследовании трагедии.
«Чудо-человек» с Яхьей Абдул-Матином («Аквамен», «Рассказ служанки») в главной роли расскажет о Саймонсе Уильямсе, сыне богатого промышленника, чья компания проиграла «Старк Индастрис» Тони Старка. Уильямс поступает на работу к злодею барону Земо, который наделяет его ионными суперспосбностями. Однако из соперников Мстителей сверхчеловек в конце концов превращается в их сторонника.