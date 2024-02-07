Монтировщик погиб на съемках сериала Marvel

«Все наши коллеги потрясены и глубоко опечалены этой трагической утратой. Мы стараемся поддержать семью нашего сотрудника, а также его товарищей и коллег», — отметил он. Представитель студии также подчеркнул, что для компании нет ничего важнее безопасности на рабочей площадке и она будет помогать калифорнийским властям в расследовании трагедии.