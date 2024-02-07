Маргарет Куолли и Педро Паскаль в новом трейлере «Красоток в бегах»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:30
Фото: Focus Features

В сети появился новый трейлер криминальной комедии «Красотки в бегах». Ее премьера состоится 23 февраля.

Сюжет рассказывает о двух девушках Джейми и Мэриан, которые едут в путешествие, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки они арендуют автомобиль, который, как выясняется, принадлежал преступникам, хранившим в нем чемодан.

В ленте снялись Маргарет Куолли, Джералдина Висванатхан, Бини Фельдштейн, Колман Доминго, Педро Паскаль, Билл Кэмп, Мэтт Деймон, Джоуи Слотник, С.-Дж.Уилсон, Конни Джексон и Майли Сайрус.

Режиссером «Красоток в бегах» стал Итан Коэн. Это его первая самостоятельная полнометражная лента после четырех десятилетий работы с братом Джоэлом. Они сняли такие знаковые ленты, как «Сжечь после прочтения» и «Старикам тут не место».

Сценарий к грядущей криминальной комедии Итан написал совместно со своей женой Тришей Кук. Идею ленты они вынашивали с середины 2000-х.

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