Маргарет Куолли и Педро Паскаль в новом трейлере «Красоток в бегах»

В сети появился новый трейлер криминальной комедии «Красотки в бегах». Ее премьера состоится 23 февраля.
Сюжет рассказывает о двух девушках Джейми и Мэриан, которые едут в путешествие, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки они арендуют автомобиль, который, как выясняется, принадлежал преступникам, хранившим в нем чемодан.
В ленте снялись Маргарет Куолли, Джералдина Висванатхан, Бини Фельдштейн, Колман Доминго, Педро Паскаль, Билл Кэмп, Мэтт Деймон, Джоуи Слотник, С.-Дж.Уилсон, Конни Джексон и Майли Сайрус.
Режиссером «Красоток в бегах» стал Итан Коэн. Это его первая самостоятельная полнометражная лента после четырех десятилетий работы с братом Джоэлом. Они сняли такие знаковые ленты, как «Сжечь после прочтения» и «Старикам тут не место».
Сценарий к грядущей криминальной комедии Итан написал совместно со своей женой Тришей Кук. Идею ленты они вынашивали с середины 2000-х.