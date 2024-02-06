«Тебя валят на спину, коленом встают на живот»: экс-супруга ректора СПбГУ заявила о домашнем насилии

«Да, я была полностью зависима от него на работе, потому что работала на факультете и вообще уходила в декрет. Да, от него были зависимы все остальные мои близкие. Да, ребенок… Просто все, что сейчас я рассказываю, перемежалось обычной человеческой жизнью с признаниями в любви, охами и вздохами, праздниками, подарками и поездками. И вообще, у нас семья начиналась, ребенок вот. Думаю, я решила, что это такой сбой в системе, надо больше и лучше стараться», — пояснила юрист.