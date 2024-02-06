«Тебя валят на спину, коленом встают на живот»: экс-супруга ректора СПбГУ заявила о домашнем насилии

Бывшая жена ректора СПбГУ Николая Кропачева юрист Наталья Шатихина сообщила о систематическом домашнем насилии. Серию постов об этом она опубликовала в своем телеграм-канале «Приговорчики в строю».
По ее словам, избиения начались в 2005 году, когда она была беременной. «Хорошо помню одно, как меня за шкирку волохают по полу, орут что‑то и придавливают лицом к металлическому борту кровати. А я, согнувшись, закрывала обеими руками живот, потому что боялась, что ударюсь им, амортизировать было нечем, поэтому потом синими полностью были все плечи, которые приняли на себя удары о каркас. Я долго еще носила футболки с рукавами до локтя», — написала Шатихина.
Она отметила, что раньше всегда думала, что сразу уйдет от человека, который «прикоснется к ней хоть к пальцем», и не может ответить на вопрос, почему этого не сделала. Одной из причин адвокат назвала зависимость от супруга на работе (Шатихина, как и Кропачев, работала в СПбГУ).
«Да, я была полностью зависима от него на работе, потому что работала на факультете и вообще уходила в декрет. Да, от него были зависимы все остальные мои близкие. Да, ребенок… Просто все, что сейчас я рассказываю, перемежалось обычной человеческой жизнью с признаниями в любви, охами и вздохами, праздниками, подарками и поездками. И вообще, у нас семья начиналась, ребенок вот. Думаю, я решила, что это такой сбой в системе, надо больше и лучше стараться», — пояснила юрист.
Далее избиения, по ее словам, происходили несколько раз в год вплоть до развода с Кропачевым. «Последние лет 5–7 в этих своих припадках он начинал меня душить. Тебя валят на спину, коленом встают на живот, наваливаются на руки всем телом и душат. Остроты добавляет зачет по судебной медицине в анамнезе — понимаешь, что вот сейчас гортань, подъязычная кость, и все», — пишет Шатихина.
В своем телеграм-канале она опубликовала видео одной из ссор, снятое с камеры рядом с их домом. По словам Шатихиной, это произошло в июне 2020 года в разгар пандемии, тогда супруги возили мать юриста на компьютерную томографию.
Вот как описывает этот эпизод Шатихина: «Сначала он орал что‑то нечленораздельное в лучших традициях в мой адрес, несколько раз кулаком ударил по моему сиденью, начал угрожать, а потом с размаху ударил меня кулаком в лицо. На видео хорошо видно, как я отпрянула. Мама моя, насколько могла, повернулась назад, чтобы прекратить это все, после чего выскочил он из машины и пошагал домой. В тот раз положение маминого кресла не дало размахнуться, поэтому у меня были только синяки на внутренней стороне губы».
Адвокат также опубликовала фотографии с последствиями побоев и аудиозаписи с угрозами. На одной из последних мужской голос говорит: «Я тебя ненавижу и хочу сорвать злость на тебе. Была бы сейчас возможность, я поколотил бы тебя с удовольствием. Была б возможность — резал бы тебя. На кусочки».
Кроме того, угрозы касались увольнения и возможной публикации обнаженных фотографий Шатихиной. Она говорит, что супруг фотографировал ее голой в душе, хотя она просила его не делать этого.
«Мое понимание устройства нашего общества, к сожалению, заставляет меня предполагать, что никаких значимых последствий для адресата не будет. Должны быть, но не будет. Об этом в свое время я честно сказала ребенку. Да, по всем естественным да и высшим правилам существования общества мы с ней должны быть защищены от вот такого. Но на сегодня высока вероятность, что этого не будет», — написала адвокат.
Позже она написала, что видит проблему «не во власти, не в политике, не в волшебном законе, как всем хотелось бы думать». «Проблема в обществе, где исторически по понятным причинам женщины более качественные, но на них всем абсолютно плевать», — считает адвокат.
Кропачев занимает должность ректора СПбГУ с 2008 года. В начале марте 2022-го он подписал письмо в поддержку военной операции на Украине. После развода с Шатихиной в том же году он пробовал через суд решить вопрос с имуществом, сообщает «Ротонда». Шатихина утверждает, что речь идет не о совместно нажитом, а о ее собственном имуществе. В сентябре 2023-го Кропачев рассказывал о поступающих в его адрес угрозах. В качестве тех, кому это может быть выгодно, он указывал бывшую супругу.