«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в российский прокат в апреле

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 25 апреля. Ленту выпустит кинопрокатная компания «Вольга».
В основу фильма легла книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».
Сюжет рассказывает о специальном отряде диверсантов, созданном Уинстоном Черчиллем и группой военных чиновников, одним из которых был Ян Флеминг. В составе спецгруппы — преступники. Их отправляют на выполнение дерзкой миссии против нацистов.
«Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски», — гласит синопсис.
Главные роли в фильме исполнили Генри Кэвилл («Ведьмак»), Алан Ритчсон («Джек Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Алекс Петтифер («Громобой»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес»), Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты») и другие. В мировом прокате премьера «Министерства неджентльменских дел» состоится 19 апреля.