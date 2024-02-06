Россия и Беларусь создадут единый реестр экстремистов

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие‑то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в РФ либо наоборот», — сказал он.