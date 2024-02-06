Россия и Беларусь создадут единый реестр экстремистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:32
Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Минск и Москва создадут единый список экстремистов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие‑то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в РФ либо наоборот», — сказал он.

По словам Крутого, в таких случаях нужна большая скоординированность силовых ведомств. Посол добавил, что идея о едином реестре уже неоднократно обсуждалась.

В России список экстремистских организаций формирует Росфинмониторинг. Сейчас в нем находятся 548 организаций и 13 933 физических лица. Внесенные в реестр люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе использовать деньги на своих счетах или открывать новые.

В Беларуси перечень причастных к экстремистской деятельности формирует и ведет МВД. Внесенным в него лицам в течение пяти лет после погашения судимости запрещено заниматься педагогической и издательской деятельностью, а также государственной и военной службой.

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