Российская перепись насчитала носителей пяти языков, считающихся вымершими

Во время всероссийской переписи населения 2021 года респонденты указали пять языков, которые считаются лингвистами исчезнувшими, — алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Института языкознания РАН, касающуюся списка языков России в переписи.
О владении айнским заявили 170 респондентов, керекским — четыре, сиреникским — два, югским — семь. По мнению специалистов, люди указывают в переписи вымершие языки, как правило, из‑за того, что это язык их национальности.
Лингвисты РАН считают, что айнский язык исчез в начале XX века, а некоторые потомки айнов, переселившихся на Камчатку, указывают его как родной, хотя не говорят на нем уже несколько поколений. Керекский же язык был когда‑то распространен на Чукотке, но исчез между 1991 и 2005 годом.
Фигурирует во всероссийской переписи и один язык, классифицируемый как заснувший, — орочский. О владении им рассказали 43 респондента. К заснувшим относят языки, носители которых лишь частично знают их. Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края заявляла, что последний активный носитель орочского языка умер в 2008 году, но, возможно, остались люди, пассивно понимающие его.
Количество живых языков, насчитывающихся в РФ, согласно переписи 2021 года, составляет 155. По данным Института языкознания РАН, с начала XX века на территории России вымерли или заснули 15 языков.