Российская перепись насчитала носителей пяти языков, считающихся вымершими

Лингвисты РАН считают, что айнский язык исчез в начале XX века, а некоторые потомки айнов, переселившихся на Камчатку, указывают его как родной, хотя не говорят на нем уже несколько поколений. Керекский же язык был когда‑то распространен на Чукотке, но исчез между 1991 и 2005 годом.