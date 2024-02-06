Режиссером «Пилы-11» станет Кевин Гротерт, работавший над прошлыми частями

Премьера новой части «Пилы» состоится 27 сентября 2024 года. К своим ролям, предположительно, вернутся актеры Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд и Майкл Бич. По словам одного из продюсеров фильма, действие картины будет происходить сразу после событий «Пилы-10», когда «Сесилия все еще жива, а Джон и Аманда находятся в другой стране».