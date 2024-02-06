Режиссером «Пилы-11» станет Кевин Гротерт, работавший над прошлыми частями

Кевин Гротерт, снимавший предыдущие части «Пилы», вновь вернется в режиссерское кресло для работы над 11-й частью франшизы. Об этом рассказал интернет-портал Bloody Disgusting.
В качестве постановщика Гротерт уже работал над 6-й, 7-й и 10-й частями хоррора, а также занимался монтажом других фильмов серии. Как режиссер он также работал над фильмами ужасов «Круги дьявола» (2017), «Видения» (2015) «Джезабель» (2014).
Премьера новой части «Пилы» состоится 27 сентября 2024 года. К своим ролям, предположительно, вернутся актеры Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд и Майкл Бич. По словам одного из продюсеров фильма, действие картины будет происходить сразу после событий «Пилы-10», когда «Сесилия все еще жива, а Джон и Аманда находятся в другой стране».
Предыдущий фильм франшизы вышел 29 сентября 2023 года. В мировом прокате лента собрала 111 млн долларов при бюджете 13 млн. На Rotten Tomatoes фильм заработал рейтинг 80% на основании 149 рецензий со средним баллом 6,5 из 10.