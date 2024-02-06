Apple TV+ выпустила трейлер мини-сериала «Охота за убийцей». Его премьера состоится 15 марта.
В основу проекта легла нехудожественная книга Джеймса Свонсона «Охота на человека: 12-дневная погоня за убийцей». Сюжет посвящен событиям, произошедшим после убийства бывшего президента Авраама Линкольна Джоном Уилксом Бутом.
Роль бывшего генерального прокурора США Эдвина Стэнтона сыграл Тобиас Мензис, Линкольна — Хэмиш Линклейтер, а Бута — Энтони Бойл. В актерский состав также вошли Лави Саймон, Уилл Харрисон, Брэндон Флинн, Дэмиан О’Хэр, Гленн Моршауэр, Паттон Освальт и Мэтт Уолш.
«Бут не считает себя засранцем. Он считает себя героем. Поэтому, чтобы я мог служить проекту… я должен думать, что я герой. Так что я не играл Бута как злодея. Чего я действительно хотел, так это докопаться до сути», — сказал Бойл.
Создательницей сериала выступила Моника Белецки, получившая известность в качестве сценаристки и продюсерки третьего сезона «Фарго». Она также работала над сериалом «Оставленные», который стал лауреатом премии «Пибоди» в 2016 году.