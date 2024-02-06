Сара Полсон подтвердила, что у сериала «Сестра Рэтчед» не будет второго сезона

В 2017 году Netflix заказал два сезона сериала, а уже в 2018 стриминг заключил контракт с Райаном Мерфи на производство контента для сервиса. Он тоже планировал снять два сезона «Рэтчед», показав первый в 2020-м, но что‑то пошло не так. В 2024-м режиссер неожиданно выпустил второй сезон «Вражды» 2017 года, поэтому поклонники рассчитывали получить и продолжение сериала с Сарой Полсон.