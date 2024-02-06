Сара Полсон подтвердила, что у сериала «Сестра Рэтчед» не будет второго сезона

Сара Полсон подтвердила, что поклонникам не стоит ждать второй сезон сериала «Сестра Рэтчед».
В сети появилось видео, в котором поклонники спросили актрису, будет ли продолжение шоу. Она коротко ответила: «Нет».
«Сестра Рэтчед» — это приквел романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и одноименного фильма 1975 года о прошлом медсестры Милдред.
В 2017 году Netflix заказал два сезона сериала, а уже в 2018 стриминг заключил контракт с Райаном Мерфи на производство контента для сервиса. Он тоже планировал снять два сезона «Рэтчед», показав первый в 2020-м, но что‑то пошло не так. В 2024-м режиссер неожиданно выпустил второй сезон «Вражды» 2017 года, поэтому поклонники рассчитывали получить и продолжение сериала с Сарой Полсон.
Действие «Рэтчед» развивается в 1947 году. В центре сюжета нового шоу — жизнь медсестры Милдред Рэтчед, которая приезжает в Северную Калифорнию, чтобы работать в больнице, где проводят эксперименты над людьми.