Джеймс Кэмерон уже думает о шестой и седьмой частях «Аватара»

Джеймс Кэмерон рассказал, что уже работает над шестой и седьмой частями «Аватара». Об этом он поведал журналистам издания People.
Сейчас режиссер заканчивает постпродакшен «Аватара-3», а съемки четвертого фильма завершены наполовину. Кроме того, Disney планирует выпустить в кинотеатрах в 2031 году «Аватар-5», которым Кэмерон, по его словам, также активно занят.
«Мы полностью написали пятый фильм, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к тому моменту», — предполагает Кэмерон.
«Мы все смертны. Но по-прежнему наслаждаемся тем, что делаем. Нам это нравится. У нас собралась замечательная команда», — подчеркнул кинематографист.
Последние годы Кэмерон посвящает лишь «Аватарам», что не устраивает часть его поклонников. «Меня часто спрашивают, почему я так долго работаю над одной и той же франшизой. А почему [Джордж] Лукас продолжал работать над одним и тем же? Почему [Джин] Родденберри посвятил себя [„Звездному пути“]? Потому что незачем растрачивать впустую связь с коллегами, которая уже возникла, незачем рисковать и делать то, что может вас разделить», — отвечает критикам режиссер.
Год назад в беседе с тем же журналом он проговорился, что между третьей и четвертой частями произойдет скачок во времени в шесть лет. Чтобы персонажи старели максимально естественно, Кэмерон решил снять второй, третий и четвертый фильмы одновременно.
Изначально «Аватар-3» должен был выйти в 2024 году, но Disney перенесла его на 19 декабря 2025 года. Выход «Аватара-4» запланирован на 21 декабря 2029 года, а «Аватара-5» — на 19 декабря 2031 года. Согласно этой временной шкале, премьера финального «Аватара» состоится через 22 года после выхода оригинального блокбастера 2009 года.