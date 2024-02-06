Джеймс Кэмерон уже думает о шестой и седьмой частях «Аватара»

Максим Саблин
Сегодня в 09:16
Фото: кадр из фильма «Аватар: Путь воды»/Disney

Джеймс Кэмерон рассказал, что уже работает над шестой и седьмой частями «Аватара». Об этом он поведал журналистам издания People.

Сейчас режиссер заканчивает постпродакшен «Аватара-3», а съемки четвертого фильма завершены наполовину. Кроме того, Disney планирует выпустить в кинотеатрах в 2031 году «Аватар-5», которым Кэмерон, по его словам, также активно занят.

«Мы полностью написали пятый фильм, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к тому моменту», — предполагает Кэмерон.

«Мы все смертны. Но по-прежнему наслаждаемся тем, что делаем. Нам это нравится. У нас собралась замечательная команда», — подчеркнул кинематографист.

Последние годы Кэмерон посвящает лишь «Аватарам», что не устраивает часть его поклонников. «Меня часто спрашивают, почему я так долго работаю над одной и той же франшизой. А почему [Джордж] Лукас продолжал работать над одним и тем же? Почему [Джин] Родденберри посвятил себя [„Звездному пути“]? Потому что незачем растрачивать впустую связь с коллегами, которая уже возникла, незачем рисковать и делать то, что может вас разделить», — отвечает критикам режиссер.

Год назад в беседе с тем же журналом он проговорился, что между третьей и четвертой частями произойдет скачок во времени в шесть лет. Чтобы персонажи старели максимально естественно, Кэмерон решил снять второй, третий и четвертый фильмы одновременно.

Также год назад продюсер франшизы Джон Ландау раскрыл немного деталей о готовящихся фильмах. Третий фильм должен представить зрителям Людей Пепла, агрессивных жителей вулканов Пандоры, а пятый впервые покажет Землю будущего.

Изначально «Аватар-3» должен был выйти в 2024 году, но Disney перенесла его на 19 декабря 2025 года. Выход «Аватара-4» запланирован на 21 декабря 2029 года, а «Аватара-5» — на 19 декабря 2031 года. Согласно этой временной шкале, премьера финального «Аватара» состоится через 22 года после выхода оригинального блокбастера 2009 года.

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