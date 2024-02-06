Джеймс Кэмерон уже думает о шестой и седьмой частях «Аватара»

Последние годы Кэмерон посвящает лишь «Аватарам», что не устраивает часть его поклонников. «Меня часто спрашивают, почему я так долго работаю над одной и той же франшизой. А почему [Джордж] Лукас продолжал работать над одним и тем же? Почему [Джин] Родденберри посвятил себя [„Звездному пути“]? Потому что незачем растрачивать впустую связь с коллегами, которая уже возникла, незачем рисковать и делать то, что может вас разделить», — отвечает критикам режиссер.