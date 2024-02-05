С жителя Кургана взыскали более 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

По данным следствия, курганец в период с декабря 2018 года по апрель 2021-го изготовил более 43 тыс. контрафактных экземпляров «Гарри Поттера», которыми собирался торговать. Владелец прав оценил ущерб свыше чем в 22 млн рублей, гражданский иск суд удовлетворил в полном объеме.