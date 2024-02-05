С жителя Кургана взыскали более 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

Курганский городской суд взыскал с местного жителя более 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере. Его также приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
45-летнего мужчину признали виновным в незаконном использовании объектов авторского права, совершенном в особо крупном размере. В тот момент исключительными правами на произведения Джоан Роулинг владела московская компания.
По данным следствия, курганец в период с декабря 2018 года по апрель 2021-го изготовил более 43 тыс. контрафактных экземпляров «Гарри Поттера», которыми собирался торговать. Владелец прав оценил ущерб свыше чем в 22 млн рублей, гражданский иск суд удовлетворил в полном объеме.