Джей Зи раскритиковал «Грэмми» за то, что Бейонсе никогда не присуждали «Альбом года»

В этот момент рэпер посмотрел на Бейонсе и сказал: «Я не хочу смущать эту молодую леди, но у нее больше „Грэмми“, чем у всех, и она никогда не выигрывала альбом года. Так что даже по вашим собственным меркам что‑то здесь не работает». «Подумайте об этом. Когда я нервничаю, я говорю правду», — добавил Джей Зи.