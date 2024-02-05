Джей Зи раскритиковал «Грэмми» за то, что Бейонсе никогда не присуждали «Альбом года»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:10
Фото: соцсети Бейонсе

Джей Зи раскритиковал музыкальную премию «Грэмми» за то, что она обошла стороной певицу и его супругу Бейонсе.

Получая награду Dre Global Impact, Джей Зи выразил желание, чтобы «Грэмми» признавала тех артистов, которые больше всего имеют влияние на культуру.

В этот момент рэпер посмотрел на Бейонсе и сказал: «Я не хочу смущать эту молодую леди, но у нее больше „Грэмми“, чем у всех, и она никогда не выигрывала альбом года. Так что даже по вашим собственным меркам что‑то здесь не работает». «Подумайте об этом. Когда я нервничаю, я говорю правду», — добавил Джей Зи.

В этом году Бейонсе не была представлена на «Грэмми». Зато на прошлой церемонии она установила рекорд по числу музыкальных статуэток. Всего у певицы 33 «Грэмми».

Несмотря на такое количество наград, Бейонсе ни разу не была номинирована в категории «Артистка года», 4 раза не выиграла в номинации «Альбом года» и еще 8 раз — в номинации «Пластинка года».

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