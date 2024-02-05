«Сноб» составил список молодых российских режиссеров, за которыми стоит следить в 2024 году

Олега Трофим уже заработал популярность как создатель мейнстримного кино. В 29 лет он дебютировал на большом экране со спортивной драмой «Лед», которая на момент выхода стала хитом кинопроката и до сих остается в топ-10 самых кассовых российских фильмов. За успехом последовали два фильма по вселенной комикса о майоре Громе. В этом году состоится премьера третьей части под названием «Майор Гром: Игра».