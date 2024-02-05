«Сноб» составил список молодых российских режиссеров, за которыми стоит следить в 2024 году

Издание «Сноб» опубликовало список перспективных российских режиссеров, за которыми стоит следить в 2024 году. В подборку вошли 7 молодых постановщиков, некоторые из которых уже успели проявить себя на большом экране. Для других недавние премьеры стали многообещающими дебютами.
Антон Коломеец
Дебютная полнометражная работа выпускника мастерской Хотиненко во ВГИКе — «Ваш репетитор» — вышла в 2018 году и заслужила похвалу критиков. Однако первую известность Коломеец получил как сценарист сериала «Чики», одного из главных тв-проектов 2020 года.
Второй фильм режиссера — «Свет» — выходит 22 февраля 2024-го и рассказывает историю социальной работницы Татьяны (Елена Яковлева), которую терзают воспоминания о потерянной дружбе. Картину уже показали на кинофестивале «Выборг», где она была отмечена Главным призом и призом за лучший актерский состав.
Роман Михайлов
Рождение Романа Михайлова «Сноб» называет, пожалуй, главным событием в российском авторском кино последних двух лет. Его фильмография насчитывает уже пять работ, среди которых — «Сказка для старых», «Снег, сестра и росомаха», «Наследие» и «Отпуск в октябре». Все они были высоко оценены критиками.
Любовь Мульменко
Много лет проработав в качестве сценаристки, в том числе с Оксаной Бычковой, Натальей Мещаниновой и Нигиной Сайфуллаевой, в 2021 году Мульменко наконец дебютировала как режиссерка с фильмом «Дунай». Вторую работу постановщицы — «Фрау» — показали на фестивале «Маяк» в Геленджике, где картину наградили призами за лучший сценарий и главную женскую роль.
Малика Мусаева
Закончив знаменитый курс Александра Сокурова, выпускниками которого были Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков и Александр Золотухин, Мусаева поступила в киношколу в Гамбурге. Ее первый фильм «Клетка ищет птицу» рассказывал о судьбе женщин на Кавказе, а в частности — школьницах Яхе и Мадине, стремящихся к свободе в патриархальном обществе. Картина стала единственным российским фильмом, отобранным для показа на Берлинском кинофестивале.
Сергей Васильев
Васильев стал известен публике как создатель ютуб-проекта birchpunk, который потом превратился в сериал «Кибердеревня». «Сноб» отмечает схожесть сюжетного конфликта с «Левиафаном» Звягинцева — в случае с деревней события, правда, происходят на Марсе. Умение Васильева совмещать эскапизм научной фантастики с остросоциальными темами и незаурядным юмором сделало «Кибердеревню» одним из самых заметных отечественных ситкомов последних лет.
Яна Скопина
О выпускнице мастерской Сергея Соловьева заговорили в 2022 году после премьеры комедийной драмы «Скоро кончится лето». События ленты основаны на воспоминаниях знакомых режиссерки, и разворачиваются в начале 1990-х. В центре сюжета — казахский мальчик Баха, который влюбляется в польскую девушку и пытается завоевать ее.
Олег Трофим
Олега Трофим уже заработал популярность как создатель мейнстримного кино. В 29 лет он дебютировал на большом экране со спортивной драмой «Лед», которая на момент выхода стала хитом кинопроката и до сих остается в топ-10 самых кассовых российских фильмов. За успехом последовали два фильма по вселенной комикса о майоре Громе. В этом году состоится премьера третьей части под названием «Майор Гром: Игра».