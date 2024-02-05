В Петербурге открылась выставка «Город-герой Ленинград»

В питерском «Манеже» открылась выставка «Город-герой Ленинград», посвященная 80-летию со дня снятия блокады города. Приобрести билеты на нее можно на «Афише».
В экспозиции представлено более 600 исторических предметов, предоставленных частными коллекционерами и более чем пятьюдесятью музеями, библиотеками, театрами и архивами Петербурга.
Среди них — фотографии, документы, письма, подлинные вещи блокадников, детское новогоднее платье, сшитое из бинтов, сохранившаяся противохолерная вакцина из блокадного Ленинграда и другие.
Выставку сопровождает аудиоспектакль, который позволяет зрителю погрузиться в события, происходившие в блокадном городе. Героев аудиогида озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.
Помимо выставки в «Манеже» проходят лекции, открытые дискуссии, экскурсионные туры, а также дополнительные мероприятия для разных аудиторий.