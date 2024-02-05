«Зона интересов» стала лучшим фильмом года на Премии Лондонского кружка кинокритиков

В Лондоне состоялась 44-я церемония вручения Премии Лондонского кружка кинокритиков. Лидерами по количеству наград стали фильмы «Зона интересов» Джонатана Глейзера и «Незнакомцы» Эндрю Хея: каждый выиграл по три статуэтки.
Драма «Зона интересов» взяла главную награду за лучший фильм года и приз за лучшее британское техническое достижение года, а Джонатан Глейзер стал лучшим режиссером.
«Незнакомцы» были отмечены призом Атенборо за лучший британский или ирландский фильм года, а актеры ленты Эндрю Скотт и Пол Мескаль получили звание лучшего актера и лучшего британского актера соответственно.
Актрисой года стала Эмма Стоун за свою роль в «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса, лучшим фильмом года на иностранном языке стали «Прошлые жизни», а среди документальных картин отметили «20 дней в Мариуполе». «Оппенгеймер», указанный в семи номинациях, не выиграл ни в одной из них. То же самое касается «Барби», которая фигурировала в пяти категориях.
Победители в основных номинациях
- «Лучший фильм года» — «Зона интересов»
- «Лучший фильм года на иностранном языке» — «Прошлые жизни»
- «Лучший документальный фильм» — «20 дней в Мариуполе»
- «Лучший анимационный фильм» — «Мальчик и птица»
- «Лучший режиссер» — Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
- «Лучший сценарист» — Жюстин Трие и Артюр Арари («Анатомия падения»)
- «Лучшая актриса» — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
- «Лучший актер» — Эндрю Скотт («Незнакомцы»)
- «Лучшая актриса второго плана» — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
- «Лучший актер второго плана» —Чарлз Мелтон («Май декабрь»)