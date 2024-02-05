«Зона интересов» стала лучшим фильмом года на Премии Лондонского кружка кинокритиков

Актрисой года стала Эмма Стоун за свою роль в «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса, лучшим фильмом года на иностранном языке стали «Прошлые жизни», а среди документальных картин отметили «20 дней в Мариуполе». «Оппенгеймер», указанный в семи номинациях, не выиграл ни в одной из них. То же самое касается «Барби», которая фигурировала в пяти категориях.