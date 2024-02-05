Умер автор романа «Престиж» Кристофер Прист

Кристофер Прист родился 14 июля 1943 года. Он наиболее известен как автор романа «Престиж» — о противостоянии иллюзионистов Руперта Энжера и Альфреда Бордена. За него писатель получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка. А в 2006 году Кристофер Нолан снял по роману фильм, завоевавший две номинации на «Оскар».