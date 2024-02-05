Умер автор романа «Престиж» Кристофер Прист

В возрасте 80 лет умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист. Об этом рассказала его вдова и писательница Нина Аллан.
«Этим вечером [2 февраля] моего дорогого Криса не стало. Он ушел мирно, окруженный любовью», — написала она в своем блоге. К посту Аллан приложила стихотворение английского поэта Роберта Геррика.
По данным The Telegraph, причиной смерти Приста стало онкологическое заболевание. В 2023 году у писателя диагностировали мелкоклеточный рак.
Кристофер Прист родился 14 июля 1943 года. Он наиболее известен как автор романа «Престиж» — о противостоянии иллюзионистов Руперта Энжера и Альфреда Бордена. За него писатель получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка. А в 2006 году Кристофер Нолан снял по роману фильм, завоевавший две номинации на «Оскар».
Среди других популярных работ Приста — «Опрокинутый мир», «Экстрим», «Фуга для темнеющего острова», «Островитяне» и «Машина пространства».