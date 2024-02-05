Руководство «Яндекса» объявило о разделе компании

Нидерландская компания Yandex N.V. продала российский «Яндекс» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».
Как отмечают сотрудники компании, среди них не будет людей, находящихся под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии. Часть компании достанется структурам основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, паевому фонду «Лукойла» и структурам главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса.
Основатель компании Аркадий Волож продолжит развивать часть бизнесов «Яндекса» за рубежом после раздела компании, уточняют СМИ.