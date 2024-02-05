Руководство «Яндекса» объявило о разделе компании

Как отмечают сотрудники компании, среди них не будет людей, находящихся под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии. Часть компании достанется структурам основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, паевому фонду «Лукойла» и структурам главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса.