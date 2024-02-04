Власти Гонконга накажут организаторов матча из‑за Месси, который остался на скамейке запасных

Организаторам товарищеского матча сборной звезд местного чемпионата с «Интер Майами» в Гонконге может грозить сокращение финансирования, сообщает Reuters. Власти города недовольны, что Лионель Месси остался в запасе и не вышел на поле.
Комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) выделил 1,92 млн долларов на организацию матча, а также грант в один миллион гонконгских долларов на строительство объекта, говорится в заявлении правительства. «Что касается Месси, который не сыграл сегодня матч, правительство, а также все футбольные болельщики крайне разочарованы организаторами. Организатор должен объясниться перед всеми футбольными болельщиками», — заявили там.
На протяжении трех дней в Гонконге жители приветствовали аргентинского футболиста, но после случившегося на поле около 40 тыс. зрителей скандировали «Верните деньги». Кроме того, что Месси не сыграл в матче, «Интер Майами» победил команду местной лиги XI со счетом 4:1.
Стоимость билетов на игру достигала $108, они были раскуплены за час еще в декабре. Организаторы заявили, что ожидали участия Месси и его бывшего одноклубника по «Барселоне» Луиса Суареса из Уругвая, и были крайне разочарованы тем, что они не поучаствовали в игре.
«Несмотря на некоторые сообщения в новостях, у Tatler не было никакой информации о неучастии Месси или Суареса до начала матча. Медики их команды признали Месси и Суареса непригодными для игры к всеобщему разочарованию, в том числе и к нашему», — ответили организаторы. Ранее в клубе говорили, что у Месси травма бедра.