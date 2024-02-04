Власти Гонконга накажут организаторов матча из‑за Месси, который остался на скамейке запасных

«Несмотря на некоторые сообщения в новостях, у Tatler не было никакой информации о неучастии Месси или Суареса до начала матча. Медики их команды признали Месси и Суареса непригодными для игры к всеобщему разочарованию, в том числе и к нашему», — ответили организаторы. Ранее в клубе говорили, что у Месси травма бедра.