Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган рассказала, когда актеры «лгут на 100%»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50
Фото: Raph_PH/Flickr

Актриса Кэри Маллиган рассказала о своей радости от номинации на «Оскар» за роль в фильме «Маэстро». Издание Deadline пишет, что она нарушила одно из старейших табу Голливуда, когда дело доходит до сезона наград: никогда не говори, что это важно.

Номинация на «Оскар», по словам Маллиган, — «это самая крутая вещь». А тех актеров, которые говорят, что награды в отличие от работы не имеют значения, назвала «100-процентными лгунами».

Маллиган присоединилась к протестам против отсутствия Греты Гервиг в категории «Лучший режиссер» за кассовую «Барби». «Не знаю, что еще можно сделать как режиссеру, чтобы получить номинацию. Вы снимаете фильм, получивший признание критиков, который также имеет невероятный мировой успех, и все же вас не номинируют?» — сказала она.

И Маллиган, и Брэдли Купер номинированы за роли в фильме, повествующем о браке композитора Леонарда Бернштейна и о проблемах, с которыми он столкнулся. Купер также не был удостоен награды в категории «Лучший режиссер», хотя сам фильм получил награду в категории «Лучший фильм».

Маллиган номинирована за роль жены Бернштейна и актрисы Фелиции Монтеалегре. Это уже третья номинация актрисы в карьере.

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