Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган рассказала, когда актеры «лгут на 100%»

Маллиган присоединилась к протестам против отсутствия Греты Гервиг в категории «Лучший режиссер» за кассовую «Барби». «Не знаю, что еще можно сделать как режиссеру, чтобы получить номинацию. Вы снимаете фильм, получивший признание критиков, который также имеет невероятный мировой успех, и все же вас не номинируют?» — сказала она.