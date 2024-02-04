Российский космонавт побил рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, передает РБК сообщение «Роскосмоса». Сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет.
4 февраля Кононенко превзошел рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Новое достижение он установил в 11.30.08 по московскому времени.
5 июня в 0:00:20 по московскому времени Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. В июне он отметит в космосе свое 60-летие. К моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам.
До последнего рекорда Кононенко занимал второе место в мире по общему времени пребывания в космосе. 15 декабря 2023 года он превзошел достижение Юрия Маленченко, которому за шесть полетов удалось набрать 827 суток 9 часов 23 минуты 19 секунд. В данный момент командир отрядов космонавтов совершает пятый за свою карьеру космический полет.