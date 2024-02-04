Российский космонавт побил рекорд по суммарному пребыванию на орбите

5 июня в 0:00:20 по московскому времени Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. В июне он отметит в космосе свое 60-летие. К моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам.