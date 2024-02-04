Юлия Галямина* прекратит публичную деятельность из‑за возможного уголовного дела

Бывшая муниципальная депутатка Юлия Галямина прекратит публичную деятельность на некоторое время. Она намерена покинуть соцсети и перестать давать интервью.
Поводом для этого стал пост в анонимном телеграм-канале Brief. Автор канала со ссылкой на «собеседников, близких к силовым структурам» пишет, что против Галяминой может быть заведено уголовное дело, если она станет «главным публичным координатором акции по приходу протестно настроенных избирателей на участки к одному и тому же времени».
«„Последней каплей“ могло стать публичное упоминание в блоге Алексея Навального, что он попросит „организовать ей коалиционную поддержку“ в проведении такой акции», — говорится в посте. Еще один собеседник канала утверждает, что «уголовное дело может появиться „по совокупности“, учитывая, что Галямина ранее сотрудничала с ФБК**».
Галямина подчеркивает, что из‑за статуса иноагента не может быть «главным публичным координатором» никаких акций. Впрочем, в появившемся посте она видит предупреждение, с ее подозрением согласились ее адвокат и друзья.
Политикесса проводит параллель со своим прошлым уголовным делом, когда она получила условный срок за призыв выйти на акцию против поправок в Конституцию в 2020 году.
«Мне похожим образом намекали на отъезд. Тогда мне дали два года условно. Сейчас совсем другое время и другие сроки. Но я по-прежнему не собираюсь покидать свою страну и свой дом», — выражает решимость Галямина. Она пишет, что не боится тюрьмы, но также не готова пренебрегать опасностью.
«Поэтому, посоветовавшись с командой, я приняла очень сложное для себя, но, как мне кажется, разумное решение: я сделаю небольшую паузу. Я замолчу на короткое время: не буду писать в соцсети и давать интервью», — заявила политикесса.
«Мое молчание не означает, что я бросаю политику, покидаю страну или ухожу в „отпуск“.<…> Я здесь, я с вами, я остаюсь в России и надеюсь, что совсем скоро мой голос зазвучит вновь», — заканчивается пост.
*Юлия Галямина и Фонд по борьбе с коррупцией внесены Минюстом в список иностранных агентов.
**Фонд по борьбе с коррупцией признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.