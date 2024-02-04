Юлия Галямина* прекратит публичную деятельность из‑за возможного уголовного дела

«Мне похожим образом намекали на отъезд. Тогда мне дали два года условно. Сейчас совсем другое время и другие сроки. Но я по-прежнему не собираюсь покидать свою страну и свой дом», — выражает решимость Галямина. Она пишет, что не боится тюрьмы, но также не готова пренебрегать опасностью.