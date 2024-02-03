У стен Кремля прошла акция жен мобилизованных. Журналистов и нескольких участников акции задержали

В Александровском саду прошла акция группы жен мобилизованных «Путь домой». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Акция была приурочена к 500-му дню с начала мобилизации. Участники движения в девятый раз возложили цветы к могиле неизвестного солдата.
По оценкам корреспондента «Осторожно, новости», на акцию пришли около 200 участников. За событием наблюдали журналисты и десятки полицейских.
Проведение акции анонсировали оппозиционный политик Максим Кац*, сторонники Алексея Навального и Екатерина Дунцова, которую не допустили до президентских выборов.
После возложения цветов силовики начали задерживать журналистов. В автозак попали почти все корреспонденты-мужчины, сообщает «Осторожно, новости». Среди них корреспондент самого телеграм-канала, а также журналисты «Коммерсанта», Sota.Vision*, France Press и Spiegel.
Мария Андреева из «Пути домой» пыталась заблокировать автозак, встав перед ним. Она заявила, что внутри находится родственник мобилизованного: «Это наш человек, он ничего не нарушил, проверяйте документы и отпускайте».
По данным СМИ, задержан был еще как минимум один участник акции, а также правозащитники из движения «За права человека». Всего более 25 человек, их отвезли в ОВД «Китай-город».