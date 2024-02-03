В РФ приостановили внедрение классификации болезней ВОЗ из‑за «противоречия традиционным ценностям»

В России приостановили внедрение Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Решение <…> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством», — заявили в министерстве.
Там отметили, что это позволит дополнительно изучить опыт других стран по переходу на МКБ-11. В Минздраве утверждают, что решение не окажет негативного влияния на доступность и качество медпомощи.
Одиннадцатую версию Международной классификации болезней опубликовали в июне 2018 года. Она была разработана Всемирной организацией здравоохранения. В новой классификации, в частности, заменили «транссексуализм» на «гендерное несоответствие», а «гермафродитизм» — на нарушение формирования пола.
Сейчас в России действует МКБ-10. В ВОЗ подчеркивали, что десятая версия классификации, вышедшая в 1990 году, устарела и не отвечает имеющимся потребностям медицины.
РФ, как и многие другие страны, начала переход на МКБ-11 с 1 января 2022 года. План ее внедрения был рассчитан до 2024-го. Распоряжение о его приостановке премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 февраля.