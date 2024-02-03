Скончался актер Карл Уэзерс, звезда «Рокки», «Хищника» и «Мандалорца»

1 февраля скончался актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в четырех фильмах про Рокки. Об этом семья умершего сообщила The Guardian.
Мужчина «мирно скончался во сне», уточняют его близкие, но не называют причину смерти.
«Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт, он оставил неизгладимый след и признан во всем мире и среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — говорится в заявлении.
Соболезнования семье выразила звезда «Рокки» . Сильвестр Сталлоне. Он отметил, что Уэзерс сыграл определяющую роль в его жизни. «Когда он вошел в комнату и я увидел его в первый раз, я увидел величие, но не понял, насколько. Без него я никогда не смог бы добиться того, что мы сделали с „Рокки“. Он был просто великолепен. Покойся с миром и никогда не сдавайся», — написал актер в своих соцсетях.
Арнольд Шварцнеггер, с которым Уэзерс играл в «Хищнике», считает коллегу легендой. «Выдающийся спортсмен, фантастический актер и замечательный человек. Мы не смогли бы снять „Хищника“ без него. И уж точно мы не смогли бы так замечательно провести время, снимая его. Каждая минута с ним — на съемочной площадке и вне ее — была сплошным удовольствием. Он был из тех друзей, которые заставляют тебя быть лучше всех, лишь бы не отставать от него. Мне будет его не хватать, и мои мысли — с его семьей», — отметила звезда «Терминатора».
О смерти Уэзерса также сожалеет Адам Сэндлер, работавший с ним над «Счастливчиком Гилмором». «По-настоящему великий человек. Великий отец. Великий актер. Великий спортсмен. С ним всегда так весело. Чертовски умен. Преданный, как черт. Смешной до чертиков. Любил своих сыновей больше всего на свете. Вот это парень!!! Все его любили. Мы с женой проводили с ним лучшие времена каждый раз, когда видели его. С любовью ко всей его семье, и Карл всегда будет известен как настоящая легенда», — уверен Сэндлер.
Создатель «Мандалорца» Джон Фавро отметил, что был очень рад знакомству с Уэзерсом, который был героем его детства. «Эта ужасная потеря разбила мне сердце. Он был героем моего детства, с которым мне посчастливилось встретиться, а затем и поработать. Он обладал энергией и любопытством молодого человека в сочетании с мудростью, которую дала ему его богатая жизнь и карьера. Я от всей души соболезную его семье и бесчисленным поклонникам», — написал режиссер.