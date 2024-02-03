Скончался актер Карл Уэзерс, звезда «Рокки», «Хищника» и «Мандалорца»

Арнольд Шварцнеггер, с которым Уэзерс играл в «Хищнике», считает коллегу легендой. «Выдающийся спортсмен, фантастический актер и замечательный человек. Мы не смогли бы снять „Хищника“ без него. И уж точно мы не смогли бы так замечательно провести время, снимая его. Каждая минута с ним — на съемочной площадке и вне ее — была сплошным удовольствием. Он был из тех друзей, которые заставляют тебя быть лучше всех, лишь бы не отставать от него. Мне будет его не хватать, и мои мысли — с его семьей», — отметила звезда «Терминатора».