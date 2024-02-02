Орландо Блум появится в комедийном боевике «Глубокое прикрытие»

Съемки ленты начнутся в Великобритании 5 февраля по оригинальному сценарию, написанному соавторами «Мира Юрского периода» Дереком Коннолли и Колинов Треворроу. В работе над текстом приняли участие Бен Эшенден и Александр Оуэн.