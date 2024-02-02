Орландо Блум появится в комедийном боевике «Глубокое прикрытие»

Британский актер Орландо Блум («Пираты Карибского моря», «Властелин колец») и американская актриса Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода», «Девушка из воды») снимутся в комедийном боевике «Глубокое прикрытие» («Deep Cover»). Об этом сообщил Variety.
В картине также примут участие Шон Бин («Игра престолов»), «Ник Мохаммед («Тед Лассо»), Иэн Макшейн («Джон Уик»), Пэдди Консидайн («Игра престолов») и Соноя Мидзуно («Дом дракона»). Лента выйдет на стрим-сервисе Prime Video.
Проект расскажет о трех актерах-импровизаторах, которых полиция нанимает, чтобы те инсценировали серию преступлений. Артисты оказываются вскоре глубоко погружены в лондонский преступный мир.
Съемки ленты начнутся в Великобритании 5 февраля по оригинальному сценарию, написанному соавторами «Мира Юрского периода» Дереком Коннолли и Колинов Треворроу. В работе над текстом приняли участие Бен Эшенден и Александр Оуэн.
Режиссером фильма станет Том Кингсли («Призраки», «Стас все сдаст», «Черный пруд»). Продюсерами «Глубокого прикрытия» выступят Треворроу, Уолтер Паркс, Лори МакДональд и Энни Хэмилтон.