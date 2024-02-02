Орландо Блум появится в комедийном боевике «Глубокое прикрытие»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:09
Изображение: The Late Late Show with James Corden/YouTube

Британский актер Орландо Блум («Пираты Карибского моря», «Властелин колец») и американская актриса Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода», «Девушка из воды») снимутся в комедийном боевике «Глубокое прикрытие» («Deep Cover»). Об этом сообщил Variety.

В картине также примут участие Шон Бин («Игра престолов»), «Ник Мохаммед («Тед Лассо»), Иэн Макшейн («Джон Уик»), Пэдди Консидайн («Игра престолов») и Соноя Мидзуно («Дом дракона»). Лента выйдет на стрим-сервисе Prime Video.

Проект расскажет о трех актерах-импровизаторах, которых полиция нанимает, чтобы те инсценировали серию преступлений. Артисты оказываются вскоре глубоко погружены в лондонский преступный мир.

Съемки ленты начнутся в Великобритании 5 февраля по оригинальному сценарию, написанному соавторами «Мира Юрского периода» Дереком Коннолли и Колинов Треворроу. В работе над текстом приняли участие Бен Эшенден и Александр Оуэн.

Режиссером фильма станет Том Кингсли («Призраки», «Стас все сдаст», «Черный пруд»). Продюсерами «Глубокого прикрытия» выступят Треворроу, Уолтер Паркс, Лори МакДональд и Энни Хэмилтон.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+