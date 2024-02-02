Николь Кидман и Эль Фаннинг сыграют в мини-сериале «У Марго проблемы с деньгами»

Студентка становится матерью-одиночкой. Ее и без того непростая жизнь еще больше осложняется, когда в жизни Марго появляется отец, с которым она давно не общалась. Впрочем, девушка придумывает, как решить свои финансовые проблемы. Она заводит аккаунт на OnlyFans и пользуется знаниями о рестлинге, полученными от папы.