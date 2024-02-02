Николь Кидман и Эль Фаннинг сыграют в мини-сериале «У Марго проблемы с деньгами»

Лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман и звезда сериала «Великая» Эль Фаннинг снимутся в мини-сериале «У Марго проблемы с деньгами». Об этом сообщил Collider.
В проекте будет восемь эпизодов, они выйдет на Apple TV+. Сценарий шоу напишет Дэвид Э. Келли («Любовь и смерть», «Девять совсем незнакомых людей», «Большая маленькая ложь») на основе романа Руфи Торп. Разработает сериал компания А24.
Шоу расскажет о дочери официантки и профессионального рестлера по имени Марго — ее сыграет Фаннинг. Девушка поступает в колледж, чтобы изменить свою жизнь, но вскоре беременеет от своего профессора.
Студентка становится матерью-одиночкой. Ее и без того непростая жизнь еще больше осложняется, когда в жизни Марго появляется отец, с которым она давно не общалась. Впрочем, девушка придумывает, как решить свои финансовые проблемы. Она заводит аккаунт на OnlyFans и пользуется знаниями о рестлинге, полученными от папы.
Какую роль в сериале исполнит Кидман, неясно. Актриса также выступит продюсером проекта наряду с Эль и Дакотой Фанинг, Келли, Торп, Мэттью Тинкером, Чекой Проппер, Бриттани Кахан Уорд и Пер Саари.