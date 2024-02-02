Умер мультипликатор Марк Густафсон, работавший над «Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Говорят „Никогда не встречайтесь со своими героями…“ Я не соглашусь. Ты не можете быть разочарованы тем, что кто‑то является человеком… Мы все такие. Сжигать масло в полночь во время постпродакшена, или ежедневно делать анимацию через Zoom во время ковида, или оказаться в ловушке в лифте кинотеатра в Лондоне… Я рад, что встретил Марка», — подчеркнул дель Торо.