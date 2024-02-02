Умер мультипликатор Марк Густафсон, работавший над «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Умер мультипликатор Марк Густафсон, который был соавтором фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо». Об этом сообщил The Oregonian.
Кинематографист скончался в возрасте 64 лет. Причины его смерти неизвестны. Гильермо дель Торо опубликовал в соцсетях посвящение коллеге. В нем он признался, что восхищался Густафсоном «еще до того, как встретил его».
«Столп стоп-моушн анимации — настоящий художник. Сострадательный, чувствительный и язвительно остроумный мужчина. Легенда — и друг, который вдохновлял и давал надежду всем вокруг», — написал дель Торо.
Режиссер напомнил, что Густафсон оставил после себя «титаническое наследие анимации, восходящее с самым истокам пластилиновой мультипликации и сформировавшее карьеру и мастерство бесчисленных аниматоров».
«Говорят „Никогда не встречайтесь со своими героями…“ Я не соглашусь. Ты не можете быть разочарованы тем, что кто‑то является человеком… Мы все такие. Сжигать масло в полночь во время постпродакшена, или ежедневно делать анимацию через Zoom во время ковида, или оказаться в ловушке в лифте кинотеатра в Лондоне… Я рад, что встретил Марка», — подчеркнул дель Торо.
Марк Густафсон начал свою карьеру как мультипликатор в 80-х годах. Он создавал анимационную музыкальную группу The California Raisins. В 2009 году Густафсон выпустил вместе с Уэсом Андерсоном ленту «Фантастический мистер Фокс».
В 2011 году он руководил созданием анимации в фильме «Убойное Рождество Гарольда и Кумара». Картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила премию «Оскар» как лучший анимационный фильм года.