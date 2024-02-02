Первая женщина, возглавившая Центробанк Турции, попросила об отставке из‑за давления на ее семью

Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке из‑за давления на свою семью. Ведомство, которое она возглавляет, назвал ее решение «сугубо личным».
«Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба моей репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту», — написала Эркан. Она отметила, что «неустанно выполняла свой долг днем и ночью» и достигла успеха в экономике, о чем говорят увеличение резервов и инфляционные индикаторы.
Депутат Балыкесир Турхан Чомез от İyi Parti («Хорошая партия», занимает 44 места из 450 в турецком парламенте) в январе попросил подтвердить или опровергнуть слова экс-сотрудницы ЦБ, что отец Экран пользуется служебными автомобилями ЦБ, избивал официантов, а для ее ребенка выделена специальная комната на этаже с кабинетом главы. Специально для ее ребенка в ЦБ появился специальный сотрудник-опекун, а несколько охранников ведомства сопровождали его при прогулках, чего в демократической стране быть не должно, говорил он.
Эркан, которая стала первой женщиной на этой должности в июне 2023 года, тогда отвергла обвинения и называла сведения недостоверными и подрывающими репутацию.