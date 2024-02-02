Первая женщина, возглавившая Центробанк Турции, попросила об отставке из‑за давления на ее семью

«Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба моей репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту», — написала Эркан. Она отметила, что «неустанно выполняла свой долг днем и ночью» и достигла успеха в экономике, о чем говорят увеличение резервов и инфляционные индикаторы.