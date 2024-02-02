Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что его «чуть не зарезали в метро»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:27
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский фигурист Владислав Дикиджи, завоевавший серебряную медаль недавнего чемпионата страны, рассказал о нападении на него в метро в своем телеграм-канале.

Спортсмен написал, что его «чуть не зарезали». Дикиджи не уточнил, кто совершил на него атаку и в связи с чем. Также он не уточнил, где произошел инцидент. Известно, что Дикиджи живет и тренируется в Петебурге.

Фигурист пообещал позднее поделиться деталями произошедшего. «Скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все», — добавил он.

Дикиджи отметил, что он остался «цел и невредим», и попросил поклонников не переживать за него. «На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — рассказал спортсмен.

Владислав Дикиджи известен как член сборной России по фигурному катанию, а также успешный тиктокер. В 2023 году он выиграл два этапа Гран-при России, а также стал вторым на первенстве страны. Дикиджи 19 лет.

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