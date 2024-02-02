Враг народа, оператор-иностранец и Shortparis: режиссер Тома Селиванова рассказала о дебютном фильме

«Оператора Флориана Берутти я встретила, когда хотела снимать первый короткий метр о настоящем детском доме. В самом начале работы столкнулась с тем, что в России совсем не умеют говорить о таких вещах. Мы умеем жалеть, но какое детям дело до нашей жалости? Так я встретила Флориана. Мне нужен был иностранец, камера которого не будет никого жалеть. Точно так же и Дине нужен был лишенный русской травмы звукорежиссер, способный в шуме берез слышать что‑то иное», — рассказала она.