Враг народа, оператор-иностранец и Shortparis: режиссер Тома Селиванова рассказала о дебютном фильме

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45
Кадр из фильма "Пепел и доломит"

Российский режиссер Тома Селиванова дала интервью изданию «Сноб», посвященное выходу ее дебютного фильма «Пепел и доломит». Его премьера состоялась на Роттердамском кинофестивале.

Лента рассказала о трудовых лагерях в СССР. Картина получилась для кинематографистки личной, ведь ее прадед был признан врагом народа, а дедушка — предателем родины.

По словам Селивановой, ее прадедушка владел в Касимове пекарней и магазином. Их «отобрали в пользу государства», а семью сослали в Архангельск. Потом дедушка режиссера «не имел права на высшее образование».

«А во время войны он попал в плен. Когда вернулся домой — его назвали предателем родины и отправили в трудовой лагерь. Я все это знаю, потому что об этом говорили в моей семье», — поделилась Селиванова.

Она отметила, что не хотела ни «выступать в роли историка» при создании своей картины, ни создавать кино о самой себе. «Я хотела не изложить сухие факты, а звуково и визуально осмыслить тяжелое наследие», — пояснила кинематографистка.

«В учебниках истории России много написано о масштабных стройках СССР, но мало сведений о строителях. Мы все продолжаем пользоваться этим наследием, часто не зная, чьими руками оно было возведено. Вот эти мои мысли о пустых и вырванных страницах истории в итоге вылились в „Пепел и доломит“»
Тома Селиванова
Режиссер, автор фильма «Пепел и доломит»

Селиванова призналась, что ей «было абсолютно непонятно», сможет ли она «физически и психологически снять кино о памяти и цене памяти». Также она «боялась обвинений в том, что не уделила чему-то должного внимания».

«Полностью документальный фильм я тоже не хотела снимать, потому что не до конца владею методами документалистики. Мне сложно изобрести неигровую структуру, которая не напоминала бы ролик на YouTube, пусть даже самый классный и интересный», — отметила режиссер.

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В результате она решила снимать игровое кино и подобрала для каждой локации из фильма свое операторское решение. «Текстом можно сколько угодно рассказывать, но визуальный ряд все же работает гораздо быстрее и мощнее», — считает Селиванова.

Кинематографистка сыграла в «Пепле и доломите» одну из главных ролей — режиссера Дину, у которой завязываются близкие отношения со звукорежиссером Йоханом. Его роль в ленте исполнил Антон Риваль.

В создании фильма Селивановой помогала Марина Разбежкина. Художником-постановщиком проекта стала Алена Громова, а музыку к картине написал Александр Гальянов, бывший участник группы Shortparis.

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Звукорежиссером «Пепла и доломита» выступил Никита Ганькин. Он занимался тем, чтобы герои фильма узнали, что слышали в трудовых лагерях их заключенные много лет назад.

Оператором картины стал Флориан Берутти. Выбор для сотрудничества иностранца неслучаен, отметила Селиванова.

«Оператора Флориана Берутти я встретила, когда хотела снимать первый короткий метр о настоящем детском доме. В самом начале работы столкнулась с тем, что в России совсем не умеют говорить о таких вещах. Мы умеем жалеть, но какое детям дело до нашей жалости? Так я встретила Флориана. Мне нужен был иностранец, камера которого не будет никого жалеть. Точно так же и Дине нужен был лишенный русской травмы звукорежиссер, способный в шуме берез слышать что‑то иное», — рассказала она.

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