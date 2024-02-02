Ютуб заблокировал в России клип Ицыка Цыпера «Дымок»

Песню «Дымок» заблокировали на Youtube. На месте клипа появилась плашка о запрете доступа.
«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении.
Причина блокировки видео пока неизвестна, как не установлен и орган, принявший решение о бане.
На прошлой неделе общественники из «Ветеранов России» потребовали запретить в России хитовую песню. Они написали обращение в Генпрокуратуру, потому что обнаружили в песне призывы «курнуть», а также возмутились из‑за строк про натертый исполнителем «ручничок» и смешанный с чем‑то табак.
Шансонье не имеет гражданства России и проживает в Казахстане, поэтому российские власти не могут привлечь его к ответственности.
«Дымок» стала первым большим хитом 2024 года. Сейчас она занимает второе место песенного чарта «ВКонтакте» и Apple Music, а также находится на первом в топах «Яндекс Музыки» и Shazam. Выпущенный в сентябре прошлого года клип на данный момент имеет больше 16 млн просмотров на ютубе.
Шансон под гэриджевый инструментал стал популярен благодаря комьюнити Escape from Tarkov и стримеру Stray228. Оттуда «Дымок» проник в тикток и рилсы, а затем обрел популярность.
Другая его песня, «Нефертити», также набрала ход в последние пару недель. В ВК его можно найти на третьей строчке чарта, в «Яндекс.Музыке» — на четвертой, в Shazam на 6, в Apple Music — на 16. На ютубе у нее 2.6 млн просмотров.