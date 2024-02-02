Ютуб заблокировал в России клип Ицыка Цыпера «Дымок»

Другая его песня, «Нефертити», также набрала ход в последние пару недель. В ВК его можно найти на третьей строчке чарта, в «Яндекс.Музыке» — на четвертой, в Shazam на 6, в Apple Music — на 16. На ютубе у нее 2.6 млн просмотров.