Миллиардер Питер Тиль проведет «Олимпиаду на стероидах». На ней разрешат допинг

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль проведет Enhanced Games, или «Олимпиаду на стероидах», — турнир, где спортсмены смогут использовать допинг. Об этом сообщила New York Post.
Бизнесмен профинансирует соревнования. Они пройдут, предположительно, в пяти дисциплинах — плавании, гимнастике, тяжелой атлетике, легкой атлетике и единоборствах.
Участникам состязаний будет разрешено использовать любые пищевые добавки и медицинские препараты, которые улучшают спортивные показатели. Место проведения турнира станет известно в середине 2025 года.
По словам организаторов «Олимпиады на стероидах», в данный момент они ведут переговоры с несколькими городами, которые могут принять мероприятие. Предполагается, что соревнования станут ежегодными.
На данный момент около 900 спортсменов выразили желание участвовать в турнире. Они смогут получать зарплату, если присоединятся к Enhanced Games. Победителям соревнований также вручат призовые гонорары.
«Люди должны иметь возможность делать выбор в отношении своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что делать», — заявил Тиль.
По мнению создателей турнира, он поможет исследовать технологии, способствующие увеличению продолжительности жизни и «здоровому старению».