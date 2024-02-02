Участок, принадлежавший Аль Капоне, выставили на продажу за 24 млн долларов

Участок земли во флоридском городе Палм-Бич, где в 1940-х находился особняк гангстера Аль Капоне, выставили на продажу за 23,9 млн долларов, передает издание Mansion Global.
Сейчас территория площадью 2800 квадратных метров, расположенная на искусственном острове Палм-Айленд, пустует. По информации Mansion Global, нынешний владелец земли — общество с ограниченной ответственностью, название которого неизвестно.
Капоне приобрел виллу в испанском колониальном стиле в 1928 году за 40 тыс. долларов (более 850 тыс. долларов по нынешним меркам). Особняк включал частный пляж и бассейн с кабинкой для переодевания. На территории также располагался гостевой дом и пруд с коралловым гротом. Гангстер жил в особняке до своей смерти от сердечного приступа в 1947 году.
Нынешний владелец земли снес дом в августе 2023 года, после нескольких лет судебных разбирательств с Историческим обществом города Корал Гейблс. Потенциальным покупателям предлагают построить на участке новый особняк по индивидуальному заказу.
Аль Капоне считается одним из самых известных американских гангстеров. В 1929 году правительство США объявило его «врагом номер 1». На момент смерти его состояние оценивали в 1,3 млрд долларов.