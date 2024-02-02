Участок, принадлежавший Аль Капоне, выставили на продажу за 24 млн долларов

Капоне приобрел виллу в испанском колониальном стиле в 1928 году за 40 тыс. долларов (более 850 тыс. долларов по нынешним меркам). Особняк включал частный пляж и бассейн с кабинкой для переодевания. На территории также располагался гостевой дом и пруд с коралловым гротом. Гангстер жил в особняке до своей смерти от сердечного приступа в 1947 году.