«Я не из Spice Girls»: вышел трейлер байопика про Эми Вайнхаус

В сети появился трейлер фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни». Его премьера состоится 18 мая.
Сюжет рассказывает об Эми Вайнхаус, которая умерла в 2011 году в возрасте 27 лет от случайного отравления алкоголем. В ленте также раскрываются подробности ее личной жизни, включая роман с Блейком Филдером-Сивилом.
«Вдохновленный глубоко личными и честными текстами Эми, фильм представляет собой неапологетичный взгляд на женщину, стоящую за феноменом, и бурные отношения в центре одного из самых легендарных альбомов всех времен», — говорится в синопсисе.
«Возвращаюсь к нормальной жизни» — первый фильм о Вайнхаус, в котором прозвучат ее самые популярные песни «Valerie», «Back to Black» и «Rehab». Роль певицы исполнила Мариса Абела, известная по сериалу «Индустрия».
В актерский состав фильма также вошли Джек О’Коннелл («Сорвиголова»), Эдди Марсан («Джентльмены») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»). Они сыграли экс-мужа Вайнхаус, ее отца и бабушку.
Кресло постановщицы заняла Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого»). Сценарий картины написал Мэтт Гринхолф, работавший над лентой «Контроль». Продюсерами стали Элисон Оуэн, Дебра Хейуорд и Ники Кентиш Барнс. Фильм создали при участии семьи Эми Вайнхаус.